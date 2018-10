2x2 Tickets für die Parlotones in Wien gewinnen!

Aus der Mega-Metropole Johannesburg kommen für gewöhnlich keine allzu großen Musikstars. Doch das vierköpfige Indie-Rock-Kollektiv The Parlotones schickt sich an, auch in europäischen Gefilden für Furore zu sorgen. Diesen Sonntag spielen sie ihre einzige Österreich-Show im Wiener Chelsea, wofür Sie bei uns 2x2 Tickets gewinnen können.