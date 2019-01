Kennen Sie diese Kameras noch?

Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, was der besondere Reiz an einer Polaroidkamera ist? Denn auch heute sieht man immer wieder Leute, die Ihre Polaroid-Kamera herausholen, knipsen und fleißig wedeln. Das Besondere daran ist, dass man nie weiß, was man bekommt. Außerdem hat man das Bild gleich in der Hand und muss die Bilder nicht erst entwickeln lassen. Dieses Modell ist der absolute Bestseller! Sie zeichnet sich vor allem durch ihre Größe aus, denn sie ist mit Maßen von 11,6 x 6,8 x 11,8 Zentimetern wirklich mini und passt in jede Handtasche. Sie verfügt über einen Selfie-Spiegel und eine Selfie-Linse, mit der Eigenaufnahmen besonders gut gelingen. Die Mini-Kamera hat aber noch weitere tolle Funktionen: So können Sie beispielsweise mit der High-Key-Aufnahmefunktion helle und weiche Hintergründe einstellen. Das Fujinon-Objekt fängt alle Details perfekt ein und ermöglicht so noch bessere Ergebnisse. Dank der praktischen Handschlaufe liegt die Kamera gut in der Hand, fällt nicht runter oder geht verloren. Außerdem ist die Kamera ein optisches Highlight und in den unterschiedlichsten Farben erhältlich.



Maße: 11,6 x 6,8 x 11,8 cm

Gewicht: 381 g

Preis: 69,00 €

