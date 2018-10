The BossHoss: „Privat machen wir weniger Party“

Anstrengendes Tourleben, lange Nächte und ständiger Leistungsdruck: Der Alltag eines Künstlers verlangt schon einiges ab. „The BossHoss“ aus Deutschland haben nun frische Energie getankt und melden sich bereits 2019 mit der „Black is Beautiful“ Tour zurück. „So eine Tour verlangt volle Konzentration auf der Bühne und viel Power“, verraten die Sascha und Alec im Gespräch mit City4U. Egal, ob man krank ist oder schlecht gelaunt, die Show steht bei „The BossHoss“ immer an erster Stelle. „Der Auftritt hat immer oberste Priorität, wir wollen die Fans begeistern, die darauf warten, dass wir die Bühne rocken“, erklärt Alec. „Im Notfall auch oben ohne“Auf Tour muss man auf alles vorbereitet sein. Doch was, wenn mit dem Outfit plötzlich etwas schief läuft und kein zweites verfügbar ist? „Wir sind nicht so pingelig, aber im Notfall geht auch hier natürlich die Show vor und bevor die Fans auf den Auftritt verzichten müssen, würden wir schon auch ohne Shirt auftreten“, sagen die beiden und lachen. Privat genießen die beiden jedoch eher die Ruhe: „Wenn wir eine Tour erfolgreich beendet haben, genießen wir aber dann auch einmal die Ruhe zuhause mit unseren Familien und Freunden. Viel in Clubs gehen wir privat aktuell nicht - wir wollen die volle Power für die Auftritte aufsparen“.