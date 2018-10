Hans-Joachim Roedelius: Der Kampf für ein Utopia

Du hast 1968 begonnen Musik zu machen. Da war die Welt vor allem in Europa eine ganz andere.

Vor allem auf dem Weg, ganz woanders hinzugehen. Sie haben das aber nicht geschafft. Es wurde damals schon davor gewarnt, dass das Geld nicht die Macht übernehmen darf. Ich war ein gebranntes Kind. Ich saß im Osten zwei Jahre im Gefängnis und die Stasi nahm mich in die Mangel. Früher hatten mich auch die Nazis, denn ich musste als Pimpf mit erhobenem Arm stehen und Nazi-Lieder singen. Als es vorbei war, kamen die Kommunisten und das war für mich als Kind noch schlimmer. Ich musste in die Armee bei der DDR, bin abgehauen, musste wieder zurück, sollte nicht eingesperrt werden und wurde doch eingesperrt. In der Nachbetrachtung muss ich mich von allem anderen rausnehmen, weil ich meine, dass all diese Erfahrungen wichtig waren und mich in dem, was ich machte, bestärkt haben. Ich hatte Kraft und Energie, mich fest an meine Arbeit zu klammern. Ich kann mich in der Musik daran erinnern, dass es ein friedliches Utopia gibt. Im Christentum ist uns vorausgesagt, dass wir dort hingelangen, wenn wir uns darum bemühen.