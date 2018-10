Nach Messerattacke: Villacher teilweise geständig

Noch ist nicht genau geklärt, wie es zu der schrecklichen Tat kommen konnte. Angenommen wird, dass der Villacher (33) das Beziehungsende nicht akzeptieren wollte und deshalb die Situation am Sonntag in der Wohnung seiner 36-jährigen Ex-Lebensgefährtin in Liebenfels derart eskaliert ist, dass der er mit einem Messer auf die zweifache Mutter eingestochen und so schwer verletzt hat, dass die Frau Montagnachmittag im Klinikum Klagenfurt verstorben ist.