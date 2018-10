Gutes Zeugnis für den öffentlichen Verkehr

Mobilität in der Stadt

Der Marktanteil der Öffis liegt mit 21 Prozent nur mehr knapp hinter dem Pkw mit 26 Prozent. Jeder dritte Innsbrucker ab sechs Jahren besitzt ein IVB-Zeitticket. Eine weitere Entlastung soll die neue Tramverbindung ins O-Dorf bringen, welche mit 25. Jänner startet: „Fast 40 Prozent mehr Kapazität zwischen Technik und O-Dorf sind ein Meilenstein.“ Der Verkauf von Semstertickets ist zudem um 54 Prozent gestiegen. Die Mobilität in der Stadt funktioniere also gut, Luft gebe es auf den Wegen in und aus der Stadt raus, also im Bereich der der Regional- und S-Bahnen. „Die S-Bahn wird das städtische Netz weiter entlasten“, ist sich Baltes sicher.