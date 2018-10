Walkner beendet Marokko-Rallye auf Rang zwei

Dakar-Sieger Matthias Walkner hat die WM-Saison in der Cross-Country-Rallye der Motorräder auf dem dritten Platz abgeschlossen. Der Salzburger klassierte sich am Dienstag als Zweiter der Marokko-Rallye und schaffte damit in der Gesamtwertung noch den Sprung auf das Podest. Die letzte Etappe in Nordafrika von Erfoud nach Fes beendete Walkner mit der drittschnellsten Tageszeit.