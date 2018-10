Raser tappen in neue Falle

„Die Leistungsfähigkeit der neuen Geräte ist grenzenlos“, sagt Albert Kreiner von der Landesregierung - was für manche Autofahrer wie eine Drohung klingen könnte. Damit steigt die Gefahr, noch öfter in die Falle zu tappen - schließlich messen die Geräte noch genauer und können Autos in beiden Fahrtrichtungen erfassen. Schon in der Anfangsphase habe es damit um etwa 20 Prozent mehr Raser erwischt, verrät Kreiner.