Stacheliger Abenteurer aus Brunnen gerettet

Die für ihn noch so weite Welt wollte ein junger Igel wohl in einem Garten in Oberwaltersdorf erkunden. Doch der Streifzug fand ein jähes Ende - das Jungtier stürzte in einen Brunnen und platschte drei Meter tiefer ins Wasser. „Dann konnte sich der Igel aber im Schacht festklammern, sodass er nicht unterging“, berichtet Feuerwehrkommandant Gunther Totz. Er war mit seinen Kameraden dem stachligen Entdecker zu Hilfe geeilt, nachdem die Gartenbesitzerin Alarm geschlagen hatte.