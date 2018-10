OSG macht den Mietern völlig inakzeptables Angebot

Der Keller ist nass, an den Wänden in den Wohnräumen breitet sich Schimmel aus, das Badezimmerfenster ist undicht, und im Wohnzimmer muss ein Eisensteher die Zimmerdecke stützen, damit sie sich nicht absenkt. Wie berichtet, blieben alle bisherigen Bemühungen der Mieter um eine Sanierung durch die OSG ungehört. Nun nach einem Bericht in der „Krone“ wurde Bettina S. eine Mietzinsreduktion um 60 Euro angeboten. „Dieses Angebot ist ein Hohn. Alleine für den Keller hat uns ein Richter schon vor Jahren 80 Euro zugestanden. Deshalb kann ich dieses Angebot ganz sicher nicht annehmen“, so die betroffenen Mieterin.