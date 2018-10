Studie hat User nach Dating-Profilbildern bewertet

Frauen lieben es, sich selbst zu fotografieren. Immerhin können sie so den besten und schmeichelhaftesten Lichteinfall, Blickwinkel und Pose bestimmen. Ganze 22 Prozent der Frauen-Fotos sind Selfies. Bei den Männern sind es nur neun Prozent. Vielleicht fehlt letzteren ganz einfach auch nur die Geduld. Junge Männer lassen sich am liebsten beim Sport oder bei Konzerten fotografieren. Je älter sie werden, desto mehr wollen sie ihren Status präsentieren: Im Helikopter oder beim Golf. Junge Frauen wiederum präsentieren am liebsten ihr Dekolleté oder sich in einem schönen Abendkleid. Im Alter bevorzugen sie Fotos mit Kindern und Haustieren. Bei den Ladys 55 Plus steht wider Erwarten Fitness auf Platz eins.