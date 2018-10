Uffizien testen Algorithmus gegen lange Schlangen

An interaktiven Kiosken, die unweit der Uffizien-Eingängen aufgestellt werden, erhalten Besucher eine Karte, auf der die Zeit angegeben wird, an der sie sich vor den Eingängen anstellen sollen. Das System, das ab der zweiten Jahreshälfte 2019 eingeführt wird, wurde am vergangenen Sonntag erstmals erfolgreich getestet, als die Uffizien von Besuchern bestürmt wurden. Der Museumseintritt war wie jeden ersten Sonntag des Monats kostenlos.