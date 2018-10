Nächste Charmeoffensive: Kim lädt den Papst ein

In seinem Bemühen um internationale Anerkennung lädt Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un nach Angaben aus Südkorea nun auch Papst Franziskus nach Pjöngjang ein. Südkoreas Präsident Moon Jae In werde die Einladung kommende Woche überbringen, wenn er den Papst bei einer Europareise treffe, teilte das Präsidialamt in Seoul am Dienstag mit. Kim werde den Papst „begeistert empfangen“, falls dieser Pjöngjang besuche.