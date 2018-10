Mord an Journalistin: Verhafteter wieder frei

Investigativjournalist: „Ermordung als klare Warnung“

„Viktoria Marinowa und TVN hatten als Einzige in Bulgarien den Mut, ein breites bulgarisches Fernsehpublikum über unsere Erkenntnisse zu informieren“, so Jordanow. „Wir sehen ihre Ermordung als klare Warnung an uns und alle anderen, die Recherchen zum Betrug mit den EU-Geldern in Bulgarien zu stoppen.“ In ihren bisherigen Recherchen wollen Jordanow und seine Kollegen Belege dafür gefunden haben, dass in Bulgarien „alle Institutionen, die für die Verteilung von EU-Fonds‘ verantwortlich sind, von den Siegerfirmen Kommissionsgebühren (also Bestechungsgelder, Anm.) bekommen haben“.