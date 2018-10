Anti-Baby-Pille beeinflusst Eifersucht bei Frauen

Das interessante Ergebnis: Frauen, die am Anfang der Beziehung nicht mit der Pille verhüteten, es jetzt aber schon taten, zeigten signifikant höhere Eifersuchtsraten als jene, die sie abgesetzt oder nie genommen haben. Jene Damen, die von Beginn an hormonell verhüteten, hatten die höchsten Eifersuchtswerte. Also konnte die Studie beweisen, dass die Pilleneinnahme die Eifersucht sehr wohl beeinflusst. Die Forscher begründen dies mit der durch die Pille hervorgerufene hormonelle Veränderung, die die sexuelle Zufriedenheit, Qualität der Beziehung und eben Eifersuchtsgefühle beeinflussen.