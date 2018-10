Betrüger nutzen immer öfter Internet für Tricks

„Günstiger“ Kredit kam teuer

Bereits am 4. Oktober 2018 wurde ein 49-jähriger Linzer Opfer eines Kreditbetrügers. Der Mann kam am 8. Oktober 2018 in Begleitung seiner Gattin zur Polizei um Anzeige zu erstatten. Er wurde über ein soziales Netzwerk von einer ihm unbekannten weiblichen Person kontaktiert und über günstige Kreditangebote aus Frankreich informiert. Nachdem sich das Ehepaar für einen Kredit in der Höhe von 8.000 entschieden hatte, wurden diverse „Dokumente“ an den Linzer gesandt. Er wurde aufgefordert eines der Dokumente zu unterschreiben und zurückzusenden. Auf dem angeführten Dokument ist eine gewisse Frau „Florence CASTERINA“ angeführt, welche laut dem Schreiben den Kredit finanziert und das Bargeld innerhalb 24 Stunden am Konto sei.