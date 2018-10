„Die Jäger wollen sich sicher nicht verstecken“

„Krone“: Herr Landesjägermeister, kann man nicht den Eindruck bekommen, dass die Wünsche der Jäger, überstrahlt von Volksbegehren etc., klammheimlich erfüllt worden sind?

Franz Mayr-Melnhof: Also, das lasse ich so nicht stehen. Die Forderungen sind nachvollziehbar, lagen auch schon lange auf dem Tisch, und so wie es aussieht, wird das Bundeswaffengesetz per 1. 1. 2019 dahingehend modifiziert.