Planlos durch die Nacht

Seit Tina Heine 2016 die künstlerische Leitung von „Jazz & The City“ übernommen hat, gilt es keinen Leitfaden mehr zu folgen, vielmehr sich, getreu dem Motto „Let’s Get Lost“, planlos in die Nacht zu stürzen. „Die Leute sollen sich treiben lassen, und sich ganz spontan, wie man es vom Jazz gewohnt ist, auf neue Orte und Bands einlassen!“