Unzählige Überfälle: Pink-Panther-Bande gefasst

Seit vielen Jahren sorgte sie in ganz Europa für Angst und Schrecken - nun klickten für die berüchtigte Pink-Panther-Bande die Handschellen! Nach unzähligen Überfällen auf Juweliere, darunter auch in Linz, Amstetten, Innsbruck und Kitzbühel, wurden 14 Verdächtige ausgeforscht. Sieben sitzen bereits in Haft.