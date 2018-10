Getränke um 700.000 Euro nicht gezahlt

„Er hat mich bekniet und manipuliert“ - nur so konnte sich am Landesgericht der zerknirschte Standortleiter eines Lebensmittel-Großhandels erklären, warum er dem Angeklagten (38) in 27 Lieferungen Getränke im Wert von 700.000 Euro ausgehändigt hatte ohne je einen Cent dafür zu sehen - nun kam es zum Betrugsprozess.