Rechtsextremer Bolsonaro als Favorit in Stichwahl

Bei der Präsidentschaftswahl in Brasilien hat der Rechtsaußen-Populist Jair Bolsonaro die erste Runde klar gewonnen und geht jetzt als Favorit in die Stichwahl. Der höchst umstrittene Politiker erzielte bei dem Urnengang am Sonntag 46,2 Prozent. Auf Platz zwei landete laut Wahlbehörde mit knapp 29 Prozent Linkskandidat Fernando Haddad von der Arbeiterpartei von Ex-Staatschef Luiz Inacio Lula da Silva.