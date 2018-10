Zwei Freundinnen erobern gemeinsam das Web

Auch ernährungstechnisch wäre es im Bundesheer auch eher schwierig - es gibt zwar schon in dem meisten Kasernen vegetarische Alternativen am Speiseplan und auch Offiziere, die sich für gesunde Ernährung der Truppe einsetzten - die beiden sind jedoch Veganer. Gwen seit 18 Jahren, Lisa seit drei Jahren. Vor allem, „weil es ein ganz einfacher, aber höchst wirksamer Weg ist, unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, die Umwelt zu schützen und sinnloses Leid zu verhindern.“ Die Tierwirtschaft verschlinge Unmengen an Ressourcen, verschmutze die Umwelt, produziere mehr Treibhausgas-Emissionen als Verkehr und Industrie, gefährde die Artenvielfalt und sei für die rasant steigende Antibiotikaresistenzen verantwortlich. „Außerdem ist der Konsum von Tieren ethisch fragwürdig und ungesund. Die WHO hat verarbeitetes Fleisch als Karzinogen der Gruppe eins eingestuft, in dieser Gruppe sind auch Tabak und Asbest. Das muss man sich wirklich nicht antun. Wir leben in einem erste Welt Land mit genug veganen Optionen, wir können auch ohne Tierprodukte gesund und glücklich leben, also machen wir es einfach.“