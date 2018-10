Neues Party-Format begeistert auf der Wiesn

„Come as you are“ oder rein ins Dirndl und rauf mit der Lederhosn lautet das Motto am Wiener Wiesn-Fest, traditionelles Brauchtum, mehr als 700 Stunden volkstümliche Musik in drei Festzelten mit Feierlaune und eine große Portion Lebensfreude stehen am Programm. Zusätzlich ist für einige weitere Highlights gesorgt: Neben einer eigenen Studenten-Party am 8. Oktober oder Rock-Sound auf der Wiesn bei „Rock die Wiesn“ am 2. Oktober, begeistern an zwei Tagen auch Super-Stars zu super Preisen die Wiesn-Fangemeinde.