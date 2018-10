Studenten erobern jetzt die Kaiserwiese

Studenten wissen wie man feiert - und das stellen sie am 9. Oktober unter Beweis! Bei der „I Am Student Party in der “Penny Ich bin Österreich Alm" am Wiener Wiesn-Fest wird ausgelassen getanzt! Die Studis der Stadt freuen sich auf eine Horde gleichgesinnter, die im Einklang das Maß schwenken, den Herbstbeginn gebührend feiern! Natürlich inklusive zahlreicher Studenten-Specials, wie etwa zu jeder gekauften Maß, eine gratis dazu! Den Gutschein dazu gibt es hier.