Wiener Sängerin startet nun mit Comedy-Show durch

„Mein Konzertpublikum hat immer gemeint, meine Moderationen sind reinstes Kabarett. Ich habe dann gemerkt, dass es mir den gleichen Spaß macht, Leute zum Lachen zu bringen wie Leute durch Musik zu berühren oder zu begeistern“, erzählt sie im City4U-Talk und ergänzt: „Mit dem Song ,BMI‘ startete dann auch die Idee zum Kabarett-Projekt.“ Anders als in dem Lied dreht sich in dem Programm jedoch nicht alles nur um Diäten, Schönheitsideale, Ernährungsformen und Fitness, sondern auch um Datingportale und die Auseinandersetzung mit der „Liebe to go“.