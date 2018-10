„Frauen schießen beim ersten Mal meist besser“

Mittlerweile ist sie aber sehr zufrieden mit ihrem Job, nicht nur, weil sie eine leidenschaftliche Sportschützin ist, die „genug“ Waffen besitzt. „Es ist natürlich ein netter Flirtfaktor, weil die meisten sehr überrascht sind, dass plötzlich eine Frau als Trainerin vor ihnen steht“, schmunzelt Tomaselli. Als Frau brauche man sich aber nicht hinter den Männern verstecken. „Die Frauen schießen beim ersten Mal intuitiv meist besser als die Männer, obwohl die oft eine große Klappe haben.“ Viel Falsches würden neue Kunden auch in Hollywoodfilmen sehen. „Ich sage immer gleich, es ist nicht so wie im TV. Die Darstellungen sind meist sehr falsch. Deswegen will meine Familie auch nicht mit mir ins Kino gehen, da ich alle Fehler kommentiere.“