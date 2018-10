Der Curvect Bride Salon in Wien

Das erste Event für die kurvige Braut geht in die zweite Runde: Frustrierender und tränenreicher Brautkleidkauf jenseits der Kleidergröße 42 / 44 ade. Dass perfekte Kleid für die kurvige Braut zu finden, ist das Ziel. Curvect Bride widmet sich ganz direkt einer Zielgruppe „Plus Size“, Frauen mit der Kleidergröße 42+. Der Gedanke dahinter: In vielen Brautmodenboutiquen gibt es zwar eine große Zahl an Hochzeitskleidern, allerdings oft keine Kleider jenseits der Größe 42 zum Probieren. Am 21. Oktober öffnet das erste Brautmodenevent für kurvige Bräute wieder die Türen. Diesmal nicht nur, um zu zeigen, dass der Traum in Weiß in größeren Größen keine Wunschvorstellung bleiben muss. Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr, wird das Angebot in diesem Jahr um Ball- und Anlassmode in den Größen 42+ erweitert. City4U hat die Infos: