SpaceX soll erstmals Astronauten zur ISS bringen

Im Juni will die US-Raumfahrtbehörde NASA erstmals Astronauten mit einer „Falcon 9“-Rakete des Privatunternehmens SpaceX ins All bringen lassen. An der Mission zur Internationalen Raumstation ISS nähmen zwei Astronauten teil, kündigte sie an. SpaceX hat bereits mehrfach seine Raumkapsel „Dragon“ zur ISS geschickt, allerdings nicht bemannt, sondern nur mit Nachschub beladen.