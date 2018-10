Ab zur Wiesn: Notfall-Tipps für den Trachten-Look

Zum zeitlosen Schmuck für das Haar zählen eindeutig Blumen. In den verschiedensten Variationen auf dem Kopf als Haarschmuck, Haarreif oder Haarband getragen, machen sie schon etwas her und peppen jedes Outfit auf. Da Blumen aktuell auch zur Tracht voll im Trend sind, wirkt der Look automatisch „trachtig“.