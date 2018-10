Aufsteiger ATSV hat Durchmarsch am Plan

Der ATSV haderte beim 3:1-Heimsieg über Kuchl wie schon in den Vorwochen mit der Chancenverwertung. „Wenn wir unsere Möglichkeiten früher nutzen würden, könnte sich so ein Spiel ganz anders entwickeln“, erklärte Coach Pavlovic. Seine Truppe drehte aber nach frühem Rückstand binnen drei Minuten das Match. Verteidiger Nikolic, der diesmal auf der Außenbahn spielte, traf nach hoher Flanke. Ristic legte das 2:1 sofort nach, entschied das Eins-zu-Eins-Duell mit Kuchls Goalie Pavic für sich. Und mit Nikolics zweitem Tor nach Assist von Ristic war der fünfte volle Erfolg in Serie eingetütet. Womit ebenso im fünften Versuch der erste Sieg über Kuchls Fohlen glückte. Davor hatte es bei einem Torverhältnis von 5:29 (!) vier Pleiten gesetzt.