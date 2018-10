20 Menschen sterben bei Unfall mit Stretch-Limo

Es ist der schwerste Verkehrsunfall in den USA seit Jahren: Eine sogenannte Stretch-Limo - eine auf mehrere Meter verlängerte Luxuslimousine - ist nach Behördenangaben vom Sonntag im Bundesstaat New York mit einem anderen Auto zusammengestoßen und dann in eine Gruppe von Passanten vor einem Ladengeschäft gerast. Augenzeugen berichteten von einem Bild des Schreckens. Das Fahrzeug war auf dem Weg zu einer Überraschungsparty gewesen. In der Limousine saßen vier Schwestern und ihre Freunde - es sollte der 30. Geburtstag der jüngsten Schwester gefeiert werden.