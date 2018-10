35.000 Salzburger kamen zu „Lange Nacht“

Nicht weniger erfolgreich war die Ausstellung “Eiszeit und Klima„ im Haus der Natur, die in einem Monat fertig sein wird. Bereits am Samstag wurden die ersten Einblicke in jene Zeit gegeben, in der vor 200 Millionen Jahren die Menschen entstanden sind. “Nach dem Bericht in der ,Krone’ über unser gigantisches Mammut ereilten uns viele Fragen darüber, und alle Besucher waren neugierig auf das lebensechte Modell, das mit einem Kran in unsere Innenhofterrasse gehievt wurde", schildert Museums-Direktor Norbert Winding.