Ernste Warnung vor Rissen in der Gesellschaft

Nass fiel die 32. Friedenswallfahrt nach Maria Plain in Bergheim aus - wie auch schon die letzten Jahre zuvor. Trotzdem entschied sich der Kameradschaftsbund, im Freien zu bleiben und nicht in die Basilika zu gehen. Umso kürzer fielen diesmal die Reden aus, in denen auch die Ereignisse in Chemnitz aufgegriffen wurden.