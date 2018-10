Junge Steirer mit gestohlenem Moped erwischt

Zwei Steirer, 14 und 16 Jahre alt, sind am Samstagnachmittag mit einem gestohlenen Moped erwischt worden. Laut Polizei waren die beiden mit dem Moped in Spielberg (Bezirk Murtal) unterwegs - den Polizisten war aufgefallen, dass das Fahrzeug kurzgeschlossen worden war. Es war am Freitag in Judenburg gestohlen worden.