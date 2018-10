38.625 Steirer kamen zur Langen Nacht der Museen

Steirischer Besuchermagnet Nummer eins war einmal mehr das Schloss Eggenberg in Graz, gefolgt vom Kunsthaus und den Museen im Joanneumsviertel. In den steirischen Regionen wurden die meisten Gäste bei der Zotter-Schokoladenmanufaktur, dem Winter!Sport!Museum! in Mürzzuschlag und dem SÜDBAHN Museum in Mürzzuschlag registriert. Österreichweit zog die Albertina in Wien die meisten Besucher an - gefolgt von Natur- und Kunsthistorischem Museum (ebenfalls Wien).