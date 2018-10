Nach einem Brand wurde es in Kapfenberg finster

Gegen 16:00 Uhr brach aus bislang unbekannter Ursache in der Stromversorgungsanlage eines metallverarbeitenden Betriebes ein Brand aus. Der Brand wurde von Mitarbeitern bemerkt und von diesen wurden die Einsatzkräfte verständigt. Die Feuerwehren Kapfenberg Stadt, Kapfenberg Diemlach und Böhler konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Aufgrund der Löscharbeiten musste die Stromversorgung abgestellt werden, was auch einige Haushalte in der Umgebung der Firma betraf. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit nicht beziffert werden. Ein 20 Kilovolt Leistungsschalter wurde zerstört. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt.