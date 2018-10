Große Übung: 100 Statisten von Lift abgeseilt

„Mach bitte alles gut fest“, sagt Andrea, die im Winter Begleiterin in der Verbindungsbahn G-Link ist, zum Bergretter, der gerade die Gurte vorbereitet, um sie sachte vom Sessellift abzuseilen. Schnell ist sie gesichert, dann geht es einige Meter in die Tiefe, wo sie von weiteren Rettern in Empfang genommen wird. Mut war gefragt, beim Runterrutschen vom Sitz. „Ja, das war schon ein bisserl eine Überwindung“, gibt Andrea zu. Sie war eine von insgesamt 100 Statisten, die am Samstag in Wagrain auf dem Grafenbergexpress 1 und 2 sowie dem Sonntagskogel für den Übungszweck festsaßen.