Fliegerei fasziniert Salzburg

„Der Tag war sicher wieder ein Erfolg“, sagt der Obmann des Vereins, Kurt Strobl. Der pensionierte Metzger widmet sich schon 50 Jahre der Fliegerei, er ist seit 32 Jahren Chef des Luftsportverbands.

162 aktive Mitglieder sorgen für ein gesundes Vereinsleben. 17 Luftfahrzeuge stellt der Klub zur Verfügung. Neben einem Hubschrauber gibt es zehn Motorflugzeuge und sechs Segelflieger. Letztere gelten als die Königsklasse im Luftraum. Kein Motor, Flügel mit bis zu 24 Meter Spannweite, nur ein Pilot und die wichtigen Aufwinde. „Oft ist es im Segelflieger so ruhig, dass ich das Fenster aufmache, um die Luft zu spüren“, sagt Strobl. Auch die Eigenverantwortung - jede Entscheidung wird alleine getroffen, keine Funkverbindung - reizen die Piloten immer aufs Neue. „Und man hat nur einen Landeversuch.“ Die Segler starten ausschließlich in Zell am See, da in Salzburg zu viel Zivilverkehr unterwegs ist.