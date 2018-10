Topfit im Alter: Mit 71 Jahren zum Titel

Der Ötztaler Radmarathon in Tirol gilt als heiliger Gral der Hobbysportler auf zwei Rädern. Er ist knapp 250 Kilometer lang, führt von Sölden aus über vier Alpenpässe - Kühtai, Brenner, Jaufenpass und Timmelsjoch - mit 5500 Höhenmetern zurück in den Skiort. Schon viele jüngere haben sich an der Strecke die Zähne ausgebissen. „Vor zwei Jahren sagte man mir, dass das Rennen für mich nichts wäre. Zu hart“, sagt Gebhard Fritz. Heuer bewies er im September, dass man auch mit 71 Jahren eine derartige Herausforderung meistern kann. Dabei lief am Tag vieles schief. Schlechtes und kaltes Wetter waren zermürbend. Gleich zu Beginn wurde Fritz auch in einen Massensturz verwickelt. Trotz Schmerzen fuhr er bis zum Ende. 13 Stunden lang. „Die mentale Einstellung war entscheidend“, sagt der 71-Jährige.

Besonders in den letzten Jahren ging es steil bergauf und heuer folgte die Krönung. 5500 Kilometer wollte er bis zu seinem Saisonhöhepunkt in Tirol gefahren sein - nach Plan. Dann kam im August die Weltmeisterschaft für historische Räder in St. Johann in Tirol mit starker internationale Konkurrenz und er gewann in seiner Altersklasse. Und das mit klarem Vorsprung. „Und mit meinem Original-Rad aus Jugendzeiten.“ Insgesamt landete er bei Rennen in diesem Jahr 19 Mal auf dem Podium.