Magie und Mord: Ein Psychologe löst Krimi-Fälle

Ein schwebendes Mädchen vor Mozarts Zauberflötenhäuschen, Hommagen an Freud und Houdini und Salzburg als Ort des Geschehens: Das ist „Meiberger - im Kopf des Täters“ - die neueste Krimi-Serie und erst die zweite Eigenproduktion von Servus TV. Acht Episoden sind im Kasten. In einem Monat, am 6. November, ist die Premiere: um 20.15 Uhr auf Servus TV!