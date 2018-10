Neue Landtagspräsidentin: Frauen in Pole-Position

Von Partei nicht ganz fein abserviert

Gute Karten werden Elisabeth Grossmann zugestanden. Die Weststeirerin war schon Landesrätin, wurde nicht ganz fein abserviert, also steht die Partei in ihrer Schuld. Der jetzige SP-Chef, Michael Schickhofer, hatte sie übrigens direkt in der Landesrats-Funktion beerbt. Aktuell ist Grossmann Bundesrätin.