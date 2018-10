Eisenteil traf Landwirt am Kopf: Lebensgefahr

Ein 60-jähriger Landwirt ist am Freitagabend bei einem Unfall in Ilztal (Bezirk Weiz) lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei war der Mann mit seinem Traktor unterwegs, als von dem am Traktor befestigten Mulchgerät ein Metallteil gegen den Kopf des Mannes geschleudert wurde.