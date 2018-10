Tritte, Klappmesser, Taser und ein Cobra-Einsatz

Selbe Verantwortung auch beim zweiten Vorfall am 27. August in einem Supermarkt am Hauptbahnhof: Zwei Ladendetektive stellten den Rumänen. Doch der reagierte erneut mit Fußtritte. Danach packte er sein Klappmesser aus und setzte es sich selber an den Hals: „Ich habe ihm nichts getan. Ich habe nur gedroht, mich selbst zu verletzten.“ Aufgrund des Messer-Einsatzes wurde die Cobra eingeschaltet: Vergeblich forderten die Beamten der Spezialtruppe den Rumänen auf, das Messer fallen zu lassen. Erst durch den Einsatz eines Tasers - einer Elektro-Waffe - beruhigte sich die Situation. Der Rumäne wurde sicherheitshalber ins Spital gebracht - verletzt wurde er aber nicht.