Löwenmadonna zeigt sich wieder vor den Walsern

Anlässlich des zehnjährigen Bestandsjubiläums der Walser Bachschmiede wird die Skulptur heute, Samstag, der Bevölkerung an ihrem neuen Standort präsentiert. „Wir sind stolz, das wertvolle Kulturgut wieder hier zu haben“, freut sich Ortschef Joachim Maislinger, der das Kleinod nur mit Samthandschuhen anfasst.Nur noch sieben Madonnen bekanntDer Künstler, der die Löwenmadonna aus Zirbenholz geschnitzt hat, ist unbekannt. Insgesamt sind nur mehr sieben Madonnen dieses in Salzburg beheimateten Typus bekannt, wovon sich zwei im Bayerischen Nationalmuseum in München, eine im berühmtesten Museum der Welt - dem Louvre in Paris -, eine im Bergbau- und Gotikmuseum Leogang, eine in Hamburger Privatbesitz sowie eine im Bode-Museum in Berlin befinden. Letztere hat ihre Herkunft in der Pfarre Wals, ist auf Umwegen in die Deutsche Hauptstadt gekommen. Der Versuch, die Madonna zurückzukaufen, ist leider gescheitert.