Scharfe Girls & lange Nächte: Gründe, DJ zu werden

Ein paar Lieder herunterladen und nacheinander irgendwie abspielen. Genau so läuft es eben nicht. Wer denkt, DJ sein wäre wenig Arbeit, der hat sich wohl geschnitten. Klar, kann man sich sicherlich mit einigen Hilfsmitteln, Programmen etc die Arbeit erleichtern, aber ein DJ muss sich Gedanken um Musikrechte, Verwendung, Übergänge und vieles mehr machen. Außerdem gilt es für eine gute Party, das ein oder andere Set vorzubereiten, das die Menge richtig abfeiern lässt. Viele DJs produzieren auch selbst Sounds, Songs und Remixes - das ist weitaus mehr, als einfach in einem Programm ein paar Klicks zu machen. Wer wirklich professionell etwas aufziehen will, der sitzt nicht nur Stunden sondern Wochen an einem Song oder Remix. Jeder Ton ist hart erarbeitet - DJs machen sich Gedanken, wo welcher Ton am besten platziert wird - sie denken sich in Partygeher hinein und versuchen, das Bestmögliche aus Tönen herauszuholen. Eine CD einlegen und auf Play drücken kann jeder Pseudo-DJ. Dass DJs nicht in Massen verdienen, haben wir ja auch schon im vorigen Punkt gehört - das Preis-Dumping ist hier eine wahre Qual.