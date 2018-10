Farben als Stimmungsmacher

In der Übergangszeit zwischen Spätsommer und Frühherbst zeigt sich die Natur von ihrer schönsten Seite. Die tief stehende Sonne wirft ein ganz spezielles Licht auf die Welt, und in keinem anderen Abschnitt des Jahres leuchten die Farben so prächtig wie jetzt - abgesehen vielleicht vom blühenden Frühling. Dunkelgelb, sattes Orange, tiefes Rot: Die Töne des ausgehenden Sommers machen sich auch in Wohnräumen gut - ganz unabhängig von der Jahreszeit. Mit warmen Farbtönen fühlt sich der längste Winter gleich ein bisschen gemütlicher an.