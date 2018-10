Mucha: „Daran sind Ekaterina und ich gescheitert“

„Gescheitert sind wir daran, dass ich vor zweieinhalb Jahren eine sehr unangenehme Krankheit eingefangen hab“, erzählt Mucha. Er habe eine schwere „Erkrankung des exokrinen Teils der Bauchspeicheldrüse“ erwischt. „Man nennt das in der harmlosen Version Reizdarm, in der extremen Version heißt das, du gehst zwanzigmal am Tag auf die Toilette und es hört alles auf. Zwanzig Minuten. Das Leben hört auf. Das Reisen hört auf. Ich hab deshalb meine Firma verkauft“, berichtet er traurig.