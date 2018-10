Parksünder in Linz wurden 5 Monate nicht gestraft

133.000 Euro weniger haben Parksünder in der gebührenpflichtigen Zone in den ersten neun Monaten des Jahres geblecht als im Vergleichszeitraum 2017. Das liegt vor allem daran, dass von März bis August der Firma G4S in Halte- und Parkverboten die „Hände gebunden“ waren.„Laut eines Erkenntnisses des Verwaltungsgerichtshofs durfte in diesen Bereichen in gebührenpflichtigen Kurzparkzonen nicht mehr gestraft werden“, knurrt der für die Parkraumbewirtschaftung zuständige FP-Stadtvize Detlef Wimmer.