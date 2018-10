Die Phantasie schürt das Feuer der Kunst

Das ist allerdings Zukunftsmusik. Vielmehr galt es Donnerstagabend Rückschau auf die 125-jährige Theatergeschichte zu halten. So lange ist es nämlich schon her, dass die Architekten Fellner & Helmer das Haus im neubarocken Stil erbauten, und es 1893 als „Neues Stadttheater“ mit Mozarts „La Clemenza di Tito“ sowie Fuldas „Talisman“ eröffnet wurde. „Im Talisman wirkte auch der junge Max Reinhardt mit, der in dieser Spielsaison unglaubliche 52 Rollen verkörperte. Außerdem war er 1923 auch als Regisseur am Stadttheater tätig und inszenierte Molières ,Der eingebildete Kranke’“, verriet Helga Rabl-Stadler, die wie auch LH Wilfried Haslauer zum Jubiläum gratulierte.