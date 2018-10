Steirische Tennis-Queen

Im Dezember schaut Schett das nächste Mal in ihrem zweiten „Heimat-Bundesland“ vorbei. Und noch ein Zuckerl gibt’s: Beim „Upper Austria Ladies“-Turnier in Linz (ab 7. Oktober) gibt Babsi, die regelmäßig noch selbst den Schläger schwingt und Anfang November in Australien einen Triathlon in Angriff nimmt, einigen steirischen Talenten sogar eine Backstage-Tour! „Das ist wirklich sehr motivierend zu sehen, wie es in der Weltspitze abläuft. Ich bin früher in meiner Kindheit nach Kitzbühel zum Herren-Turnier gefahren, wollte auch vor so vielen Zuschauern spielen wie die Stars.“ Und heute kann man von ihr lernen.